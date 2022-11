Diabolik - Ginko all' attacco | in un libro il dietro le quinte del film dei Manetti Bros

Si sposta all'Astra da giovedì 24 novembreall'attacco di Marco e Antonio Manetti, con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone. È notte su Clerville.riesce a rubare una ...BOLOGNA - I film di, che a portato a Bologna alla ribalta per le tante riprese in città, diventano anche un libro, o meglio lo diventa la seconda pellicola. 'all'attacco. Dietro le quinte' cerca di ritrarre l'amicizia, il talento, la fatica e l'entusiasmo appena prima o subito dopo un ciak. Un racconto per immagini che reca la firma di ...Un volume sul dietro le quinte del film Diabolik - Ginko all'attacco, un esclusivo racconto fotografico dal set del secondo film dei Manetti Bros. dedicato al re del terrore.Edizioni NPE svela il dietro le quinte di Diabolik 2 - Ginko all'attacco in un volume che raccoglie fotografie, aneddoti e curiosità dal set ...