Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | il commento su Antonino Spinalbese al Gf Vip

(Di mercoledì 23 novembre 2022)presto si sposeranno e sulle pagine di Chi hanno parlato delle loro nozze ma anche commentato il percorso dial Grande Fratello Vipsi sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip. I due è nella casa di Cinecittà che si sono innamorati e adesso quanto prima convoleranno a nozze. I due stanno insieme dal 2017 e hanno convissuto felicemente. Poi pochi giorni fa è arrivata la proposta di matrimonio. Innamorati e felici sono stati intervistati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini e hanno parlato delle loro nozze imminenti. E non solo. Alla coppia nata al Grande Fratello Vip è stato chiesto di commentare anche il percorso al Gf Vip 7 di ...

e Ignazio Moser hanno confessato di aver fatto l'amore a Mattino 5 . La coppia, prossima alle nozze, non nasconde la grande passione che c'è tra i due e nel corso di una lunga ...Ignazio Moser epresto sposi. La coppia è fidanzata da lungo tempo, galeotto il Grande Fratello Vip . E proprio sulla trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha voluto soffermarsi il settimanale ...Pochi giorni fa Ignazio Moser ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua Cecilia Rodriguez, con la quale ha una relazione stabile da ben 5 anni. In molti stanno già attendendo il giorno ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno confessato di aver fatto l'amore a Mattino 5. La coppia, prossima alle nozze, non nasconde la grande passione che c'è tra i due e nel corso ...