Avatar | La via dell' acqua | quanto deve guadagnare per non essere un flop?

Giusto ieri, abbiamo riportato le dichiarazioni di James Cameron secondo cui per generare un profitto: ladell'acqua dovrà incassare almeno - se non più - di due miliardi di dollari ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ). GUARDA ": ladell'acqua, il trailer finale ci riporta su Pandora! ...Il regista è attualmente impegnato con il lancio promozionale di- Ladell'acqua , l'atteso sequel del maggiore incasso cinematografico di tutti i tempi,, uscito nel 2009. In un'...Giusto ieri, abbiamo riportato le dichiarazioni di James Cameron secondo cui per generare un profitto Avatar: la via dell’acqua dovrà incassare almeno – se non più – di due miliardi di dollari ( ECCO ...Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Avatar: La via dell'acqua uscirà anche in Cina, segnando il grande ritorno del blockbuster hollywoodiano tout court nel Regno di Mezzo dopo che durante la ...