Televisore | oltre lo schermo c’è di più | sempre più un hub per smartphone e social E diventa irrinunciabile

(Di martedì 22 novembre 2022) Il, da scatola magica del sogno cinematografico a dispositivo che collega i vari servizi informatici, che gli assegnano il ruolo di vero e proprio hub polifunzionale. Del resto, con l’avvento deimedia, e di un nuovo modo di fruizione e creazione dei contenuti, molto più rapido e istantaneo. E con lo, device da cui gestire diverse attività, che ha assunto un ruolopiù centrale nella vita degli italiani, anche la tv ha cambiato pelle, passando dalla necessità di estendere lodel proprio Pc, alla voglia di condividere i contenuti dapiù “in grande”. Fino a rispondere alle necessità di allenarsi per tenersi in forma. Una nuova veste, quella che ha assunto la tv, in grado di offrire un intrattenimento a tutto tondo. Capace di ...

Secolo d'Italia

... prezzi con cui acquistereste normalmente dei monitor con zero capacità smart oppure un...gli sconti divisi per categorie Iscrivervi ai nostri canali telegram Offerte Tech e Offerte...Ilriconferma dunque un ruolo centrale nella casa degli italiani, ed è considerato un ... è dunque considerato come un supporto smart che vaalla semplice trasmissione di programmi: ... Televisore, oltre lo schermo c'è di più: sempre più un hub per smartphone e social. E diventa... Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Pyongyang, 21 nov. (askanews) - La televisione della Corea del Nord ha rilasciato le immagini del lancio di un missile Hwasong-17. Gli ...