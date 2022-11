Olanda | De Roon e il fotomontaggio social con la fascia multicolore | “OneLove per questa vittoria”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Lada capitano ‘One Love’ in difesa dei diritti è stata vietata dalla Fifa sul campo, ma non certo sui. E il centrocampista dell’Marten de, da sempre attivo su Twitter, ne ha approfittato. L’atalantino ha infatti celebrato lasul Senegal con unoche ritrae gli oranje con al braccio laa supporto della comunità LGBT. One love for this victory! What a start. pic.twitter.com/AiqS4eu0er — Marten de(@Dirono) November 21, 2022 SportFace.