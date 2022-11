Nuoto | Simone Sabbioni patteggia con la Procura Antidoping | 20 mesi di stop

(Di martedì 22 novembre 2022) Come reso noto dallaNazionale, quest’oggihato con lae con la WADA (World Anti-Doping Agency) una squalifica di 20per aver violato l’articolo 2.4 del Codice Sportivo, riguardo alle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione (tre mancati controlli, fa sapere l’ANSA). Nella violazione va inclusa anche la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità; i 20previsti dalmento appena menzionato scadranno tra un anno esatto, dal momento che si prende in considerazione come giorno di avvio il 23 marzo 2022. Curling, l’Italia cede alla Norvegia: rimonta di cuore agli Europei, poi ...

la Repubblica

Bozzetti a cura di Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Riccione;Emma per il ... come il Palazzo dei Congressi e lo Stadio delsviluppando nuovi segmenti che le permettono di '...PerSabbioni è applicata la sanzione di 20 mesi di squalifica per la violazione dell'articolo 2.4 del CSA, con decorrenza della sanzione dal 23 marzo 2022 e scadenza al 22 novembre 2023 ... Nuoto, Simone Sabbioni patteggia: 20 mesi di stop per mancata reperibilità a un controllo antidoping (ANSA) - ROMA, 22 NOV - Venti mesi di squalifica per l'azzurro del nuoto, Simone Sabbioni. E' il provvedimento emesso dalla Procura nazionale antidoping, quale autorità competente per la gestione dei ...L'azzurro, 26 anni, è stato bronzo in staffetta ai Mondiali in vasca corta 2014. La squalifica si concluderà tra un anno ...