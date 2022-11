Manovra | Meloni | Crescita e giustizia | ecco le misure Noi attenti a far quadrare i conti dello Stato | non al consenso

(Di martedì 22 novembre 2022) Unache non strizza l’occhio alma pianifica iesattamente come farebbe una famiglia. La presidente del consiglio Giorgiasi dice soddisfatta della legge di bilancio che, dice, “risponde a scelte politiche” ed è arrivata ampiamente nei tempi previsti: “un mese fa giuravamo. In un mese abbiamo presentato la legge di bilancio”. Lavale in totale 35 miliardi di euro. Ventuno di questi andranno sotto forma di credito d’imposta alle imprese per affrontare il caro energia. Nove miliardi ad ampliare la platea delle famiglie che potranno usufruire degli aiutinel calmierare le bollette. Il tetto Isee passa da 12mila a 15 mila euro annui.e ...

Pur con tutte le attenuanti dovute al poco tempo a disposizione, la manovra di bilancio di Meloni si caratterizza per due aspetti determinanti: da un lato la prudenza dal punto di vista del mantenimento dell'equilibrio finanziario. Alle ore 12:57 il Ftse Mib viaggia positivo (+0,3%), lo spread resta a 192 punti nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni presenta la sua prima manovra di bilancio, per lo più in deficit.