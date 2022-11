Il Pd | manovra ingiusta | in piazza il 17 Conte | disposti a tutto per il reddito

AGI - Agenzia Italia

- Letta definisce la'improvvisata e iniqua, inadeguata rispetto al rischio recessione e all'impennata dell'inflazione'. Il leader M5s ribadisce la difesa a ogni costo del reddito di cittadinanza: 'Pronti a dare ...'Sabato17 la nostra manifestazione contro unaimprovvisata e iniqua. Inadeguata rispetto al rischio recessione e all'impennata dell'inflazione. Lo avevamo anticipato nella nostra Assemblea di sabato. Ora, dopo le decisioni di ieri, lo ... Caro energia e redditi bassi nella manovra del governo FdI non vuole azzerare l'Iva su pane, pasta e latte perché non incide sulle tasche dei consumatori, ma Lega e FI si impuntano. Fotografia di una legge di ...Attesa per domani l'approvazione del documento che dovrebbe contenere misure per circa 30 miliardi di euro. Per le pensioni potrebbe passare quota 103. Prevista anche una revisione del reddito di citt ...