Ignavia Busquets | «Sono il capitano della Spagna | non scelgo io quale fascia indossare»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Sergioil, il più anziano del gruppo in Qatar. A 34 anni ha quasi il doppio degli anni di Gavi. Va al suo quarto Mondiale e non ha problemi a sfilarsi dalla polemica sullaarcobaleno e la difesa dei diritti umani. Laè peggio ancora delle nazionali che la Fifa ha spaventato minacciando di ammonire i capitani: con la Francia è una delle big che proprio non si è posta il problema. Ela rappresenta appieno quando dice, intervistato da Marca, che “siamo fuori da questi discorsi. Veniamo qui a rappresentare la Nazionale, che è motivo di orgoglio. Non scegliamobraccialettoo dove si gioca la Coppa del Mondo. Ovviamente siamo favorevoli alla difesa dei diritti umani. ...