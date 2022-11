F1 | il futuro di Daniel Ricciardo resta incerto in attesa della conferma da terzo pilota

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022)ha concluso momentaneamente la propria esperienza in F1. L’australiano farà sicuramente almeno un anno da spettatore dopo aver concluso anticipatamente il proprio rapporto con McLaren a favore del connazionale Oscar Piastri. Dopo Red Bull, Renault ed il brand di Woking il nativo di Perth si prepara per vivere un 2023 da. Un ritorno con la casa austriaca sembra l’opzione più gettonata per un protagonista assoluto che in ogni caso riceverà uno stipendio dalla compagine britannica vista la chiusura prematura del rapporto tra le due parti. L’ex #3 del ‘Circus’ ha già riportato a più riprese di voler continuare a mantenere un piede in F1. L’interesse per altre categorie è evidente, ma per ora sembra che l’ex vincitore del GP di Monaco preferisca aspettare di avere una nuova chance nella massima ...