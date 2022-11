Belve | Noemi racconta un momento buio della sua vita | A Sanremo sono stata vittima di bodyshaming Ho toccato il fondo

C'è un momento in cui si è toccati il fondo Lo ha chiesto Francesca Fagnani a, nella puntata che va in onda stasera, 22 novembre, in seconda serata su Rai 1 .racconta di aver toccato il fondo dopo Sanremo 2018 A Sanremo 2018si presentò con ...Ha deciso di raccontarsi senza filtri durante trasmissione di Rai 2. La puntata andrà in ...non ha dubbi a riguardo: 'A Sanremo 2018. Oggi si parla molto di body shaming, ma si vede che ...La cantante ricorda quando a Sanremo si sentì ferita per un paragone con Michelle Hunziker In una società malata come quella in cui si vive, ...Noemi racconta per la prima volta qual è stato il momento in cui ha sentito di aver toccato il fondo con il suo peso… Leggi ...