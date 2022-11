Ultime Notizie Roma del 21-11-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dovrebbe tenersi in serata 20:30 il Consiglio dei Ministri chiamato a varare la prima novra del Governo guidato da Giorgia Meloni con un pacchetto da 32 miliardi non ci dovrebbe essere invece la riunione di tecnici del consiglio tra le ipotesi allo studio l’azzeramento del IVA sul pane pasta e latte sulle pensioni si lavora a quota 41 + 62 si va verso il taglio del cuneo fiscale fino a tre punti per i redditi più bassi sulla flat Tax della soglia fino a €85000 per gli autonomi Palazzo Chigi frena su una proposta della lega per un bonus matrimonio su reperimento energetico le preoccupazioni sono forti Non tanto per questo inverno che dovremmo riuscire a superare Ma sicuramente per il 2023 lo ha detto il ministro dell’ambiente della sicurezza energetica Gilberto ...