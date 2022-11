Tumori della pelle | le app per scoprirli e la regola dell’ABCDE

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non tutti i nei hanno le stesse probabilità di andare incontro a una trasformazione tumorale. Come distinguere quindi un neo benigno da uno che sta degenerando in melanoma? Unaefficace per ricordare gli aspetti a cui fare attenzione durante l’auto-esameconsiste nell’utilizzare le prime 5 lettere dell’alfabeto. Sono infatti le iniziali delle caratteristiche principali che contraddistinguono i nei maligni. Leggi anche ›, non solo Melanoma: quanti ne esistono e come riconoscerli? Leggi anche ›, non solo ...