Suor Cristina diventa Cristina | il commento delle suore Orsoline

ha raccontato di ave r rinunciato ai voti , ma pare che nel suo convento la scelta non sia stata presa bene. In una lunga intervista a Verissimo la suora vincitrice di The Voice ha ...Leggi anche >giù il velo a Verissimo: diventaScuccia. La confessione: 'Esiste un giusto o sbagliato' Fra una lezione su Edith Piaf, la proiezione di un film di uno dei ...Nota al grande pubblico italiano come Suor Cristina, Cristina Scuccia è diventata celebre dopo aver preso parte a The Voice. Ora Cristina ...Anche J-Ax ha voluto mandare i propri auguri a Cristina Scuccia, che come Suor Cristina partecipò a The Voice col rapper come coach ...