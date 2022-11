Sisma in Irpinia del 1980 | ad Atripalda la performance artistica “6 9”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – In occasione dell’anniversario del terremoto che colpì l’il 23 novembre, LAIKA project proporrà alla città di“6.9”, unadi Andrea Matarazzo. L’artista riprodurrà in modo originale quei tragici novanta secondi utilizzando un carboncino che si consuma sulla carta per l’intera durata del terremoto. Il foglio bianco, quindi, si trasformerà nel medium che connette terra e foglio, come un sismografo L’emozionante evento – patrocinato dal Comune die reso possibile anche grazie alla collaborazione del Collettivo Amataria e di Mood Records Srl – si svolgerà il 23 novembre, alle ore 19:34, a Piazza Di Donato (alle spalle della cattedrale di Sant’Ippolisto). L’artista Andrea ...