Qatar 2022 | stadio Al Bayt e Metro Doha | le opere firmate da Webuild

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – I tifosi di calcio di tutto il mondo hanno assistito ieri al fischio d’inizio dei Mondiali diapertisi nelloAlrealizzato daad Al Khor, a circa 40 km da. Con una capacità di oltre 60mila spettatori, l’opera si distingue come modello di riferimento di sostenibilità e rispetto dell’eredità culturale del Paese. La struttura, realizzata per conto della Fondazione Governativa Aspire Zone, si caratterizza infatti per un profilo unico e inconfondibile, ispirato allaAl Sha’ar, tradizionale tendaiota simbolo dell’accoglienza e dell’ospitalità tipiche della cultura araba. L’AlStadium, protagonista della cerimonia d’apertura del campionato – a cui ha dato il via l’emiro ...

"Domani indosserò al braccio la fascia 'One Love'. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista". Così il capitano dell'Olanda, Virgil Van Dijk, alla vigilia dell'esordio nel Mondiale, contro il Sen ...Non ci sarà nessuna fascia a favore della comunità LGTB ai Mondiali in Qatar. Tante federazioni, tra cui Inghilterra, Francia, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e ...