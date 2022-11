No perditempo | no pecore zoppe | bufera per la mail di ricerca personale

(Di lunedì 21 novembre 2022) "No, no". A scrivere questa frase - in calce ad unanella quale vengono sollecitati i dirigenti a individuareper il potenziamento del servizio gare, appalti e contratti - è la segretaria...

1' DI LETTURA 'No, nozoppe'. A scrivere questa frase, che ha provocatp la dura reazione dei sindacati, che adesso pretendono le scuse ai lavoratori e minacciano iniziative a tutela dei dipendenti, è ..."No, nozoppe". A scrivere questa frase, che ha provocatO la dura reazione dei sindacati, che adesso pretendono le scuse ai lavoratori e minacciano iniziative a tutela dei dipendenti, è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La segretaria generale di una Città Metropolitana finisce nei guai per i toni di una missiva indirizzata ai dirigenti e al sindaco.