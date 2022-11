Manovra prudente | giusta direzione Lo spread è in calo Voto otto

Affaritaliani.it

Più Andreotti che Almirante: è ladel tirare a campare. Unapiccola piccola, abbiamo titolato.e questo è un bene, viste le promesse di grandi scostamenti di bilancio fatte in campagna elettorale e ribadite fino a pochi giorni fa. Ma non è la ...Lasi basa su un approccioe realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza ... Tria: Manovra prudente che va nella direzione giusta. Voto 8. Intervista MELONI LA DEFINISCE “CORAGGIOSA”. STRETTA A REDDITO, TAGLIO A CUNEO. RESTA IVA SU PANE E LATTE Il Cdm ha approvato la manovra economica da 35 miliardi per il 2023. Meloni la definisce “coraggiosa”. Iv ...Iva ridotta per i prodotti per l’infanzia e gli assorbenti. Estensione della social card per i redditi bassi. Per le pensioni arriva ‘quota 103’. C’è l’innalzamento delle pensioni minime. Il bonus per ...