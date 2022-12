La crisi della scuola come laboratorio di eccellenza e inclusione raccontata dal Presidente Roberto Ricci attraverso i dati INVALSI

Leggi su leurispes

(Di lunedì 21 novembre 2022) La pandemia, la guerra, le grandiinternazionali sembrano aver messo in discussione un po’ tutti i paramenti di riferimentovita sociale. Il senso di smarrimento che tutti noi proviamo pare avere reso tutto più complesso, difficile da capire. Sovente si ha la sensazione di non avere le categorie per interpretare la realtà che ci circonda e questo spaventa e disorienta. Lanon fa certo eccezione, ma non sembra essere adeguatamente al centro dell’attenzionepubblica opinione. Tutti dovrebbero preoccuparsi di risultati così poco soddisfacenti per molti allievi, poiché essi sono un problema per tutti i cittadini, per l’intera collettività nazionale. Non dovremmo mai dimenticare che una democrazia moderna può funzionare solo se i suoi cittadini hanno un livello di istruzione adeguato, altrimenti ...