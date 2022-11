La Corte suprema neozelandese dice che impedire il voto ai sedicenni è discriminatorio

la Repubblica

La decisione della. La Cassazione ha dato ragione al condomino, evidenziando in primo luogo come l'esposizione di dati personali in luoghi aperti al pubblico violi i principi legali di ...Se il Sindaco di Reggio Calabria ritiene di avere agito correttamente, perché non rinuncia alla prescrizione in modo da consentire che anche lapossa esprimere un giudizio in ordine ... Stati Uniti, la Corte Suprema affronta il sistema delle "quote alle minoranze" nelle università Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La vecchia storia di una presunta tangente per lavori ferroviari mai svolti riemerge in queste settimane e torna a turbare l’umore di Aleksander Ceferin, come era accaduto nei mesi del 2016 in cui con ...