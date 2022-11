Siamo il Napoli

Napoli: Kvara svolge ilNapoli - Come documentato sui canali social ufficiali del calciatore,sta lavorando da casa in Georgia con degli esercizi specifici per ilalla ...Napoli,verso ilKhvicha, out nelle ultime gare di campionato a causa di una lombalgia acuta, viaggia spedito verso il pienoe mister Spalletti può ... Kvaratskhelia corre verso il recupero: ecco le ultime ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Kvaratskhelia, recupero vicinissimo: rientro previsto per fine mese. Khvicha Kvaratskhelia sta lavorando sodo per recuperare nel ...La sosta mondiale ha interrotto la straordinaria cavalcata del Napoli e viene considerata - o almeno lo sperano le rivali - una situazione che può rimescolare i valori alla ripresa. In realtà il grupp ...