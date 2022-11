Inghilterra-Iran | lapsus Bizzotto in telecronaca | “In dieci uomini la Juventus”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Fuori programma nelladisulla Rai. Il telecronista della tv di stato, Stefano, ha detto “per il momento inla“, prima di accorgersi dell’errore, anche abbastanza inspiegabile in un torneo dedicato alle nazionali. E’ l’a essere restata inper alcuni secondi per l’uscita dal campo di Maguire per infortunio, e così dopo lo stranoecco che viene subito corretto l’errore. SportFace.

Commenta per primo Con il gol di Jude Bellingham all'inizia una nuova era: il centrocampista classe 2003 dell'è il primo giocatore nato dal 2000 in poi a segnare in un Mondiale.L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'. Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'di ...Durissimo scontro di gioco per l'estremo difensore della selezione iraniana, rimasto a terra con una vistosa perdita di sangue: dopo 10 minuti di gioco fermo è uscito dal campo in barella ...IRAN (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Mohammadi, Cheshmi, Hosseini; Haji Safi, Karim Ali, Nourollahi; Jahanbakhsh, Taremi, Pouraliganji. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inghilterra-Iran ...