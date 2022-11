Agenzia ANSA

È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera, lungo la tangenziale di Udine, nel territorio del comune di Tavagnacco. Due auto si sono scontrate ...... ieri era a Verona per la manifestazione: "Come ha ricordato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in queste ore, ogni anno perdono la vita negli1,3 milioni di persone ... Incidenti stradali:scontro frontale,un morto,un ferito grave Tornano agli arresti domiciliari quattro degli undici imputati del processo sulla cricca degli incidenti, che vede alla sbarra undici persone accusate di far parte di una compagine dedita alla corruzi ...Uno scarico artigianale e un laboratorio di pellet non autorizzato. Due denunce e sanzioni amministrative per 15mila euro ...