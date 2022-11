Gianluigi Buffon | “Ronaldo sarà protagonista in Qatar | Carnesecchi ha colpi da campione”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Perdere gli Europei ai rigori pur di essere presente ai Mondiali? È una risposta che dipende dall’età. A 40 anni avrei preferito vincere l’Europeo perchè non avrei avuto altre opportunità ma se fossi stato più giovane la partecipazione al Mondiale non l’avrei barattata con niente”. Questo il pensiero di, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno. Innon cil’Italia, ma ciil Portogallo di CR7: “Uno come Cristiano ha quella capacità e quella rabbia sportiva, quell’orgoglio delche gli permetterà di trovare uno spazio da”. Sulla Serie A la Juventus può essere l’anti Napoli: “Quando ripartirà il campionatouna squadra da tenere d’occhio: con la rosa al completo è una squadra veramente ...

