Dopo metà dicembre Covid | Pregliasco mette in guardia | Fate il richiamo del vaccino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv il virologo Fabrizio Preglisco, presidente di Anpas. Cerchiamo di fare chiarezza sui vaccini: "I vaccini hanno dimostrato la loro efficacia, nel mondo sono state somministrate più di 12 miliardi di dosi", dice il virologo, "gli eventi avversi sono stati una preoccupazione ma i dati dimostrano che sono irrisori. Anche contro le nuove varianti, i vaccini sono stati la svolta che oggi ci peruna quasi normalità". Quali sono queste controindicazioni? "I social sono pieni di fake news",in, "ci preoccupiamo tanto dei vaccini, mentre non ci facciamo problemi ad assumere il paracetamolo, per esempio. Ci sono state alcune forme di miocarditi, che si sono verificate di più nei giovani, ma i numeri sono davvero bassissimi, un caso su un milione". Si è molto ...