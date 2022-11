Cop27 | un bicchiere mezzo pieno | ma anche mezzo vuoto

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 novembre 2022) I rappresentanti di circa 200 nazioni si sono riuniti a Sharm El-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 Novembre 2022 per programmare un’azione coordinata e congiunta nel prossimo anno. L’evento prendeva il nome di, che sta per “27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change”. L’esito? Un. Da una parte un accordo storico alle quattro del mattino del 20 Novembre tra 200 nazioni, strappato in extremis al termine di una lunga notte di trattative, dall’altra la delusione per non aver affrontato il problema della riduzione delle emissioni. Più in dettaglio: a questo ritmo andiamo verso il grado edi riscaldamento globale entro il 2040; nel frattempo, è stato solo deciso che verrà creato un fondo per ...