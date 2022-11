Gazzetta del Sud

anche i requisiti per accedere a Opzione donna, ovvero al pensionamento anticipato delle ..., per occupabili stop in 2024: prima anno cuscinetto Suldi cittadinanza si cambia. "...ildi cittadinanza e il taglio del cuneo fiscale . La prima manovra del governo Meloni riscrive il sostegno a chi non ha un lavoro, puntando su una stretta dal 2024 mentre la misura a ... Cambiano Reddito di cittadinanza e cuneo fiscale, non c'è azzeramento Iva su pane e pasta Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cambiano il Reddito di cittadinanza e il taglio del cuneo fiscale. La prima manovra del governo Meloni riscrive il sostegno a chi non ha un lavoro, puntando su una stretta dal 2024 mentre la misura a ...