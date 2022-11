Buffon | 'Occhio a Ronaldo | è da tempo che pensa a questi Mondiali'

Napoli - Gigi, storica bandiera della Nazionale italiana e campione del Mondo nel 2006, ha parlato nel ... secondo me, quando ripartirà il campionato, sarà una squadra da tener d'perché ...Questo il pensiero di Gianluigi, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno. In Qatar non ... 'Quando ripartirà il campionato sarà una squadra da tenere d': con la rosa al completo è una ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Le parole di Gigi Buffon, grande nome del panorama calcistico italiano, riguardano il Napoli e la Juventus verso lo scudetto ...