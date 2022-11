A tutto Zalewski | ' La sfida a Dybala | gli amici laziali | il profumo di Cr7 e quel tatuaggio speciale'

Domani l'esordio Mondiale con la sua Polonia contro il Messico. Prima, però, in una lunga intervista alla trasmissione "Piedi X Terra" di Dazn, Nicolasi è raccontato a lungo tra passato, presente e futuro: " Il mio mondo è cambiato tanto, è cambiata la mia vita in un anno e mezzo. È una cosa su cui ho lavorato fin da piccolo, sono contento ..."Ci sentiamo molto protetti da lui, ma non solo noi giovani. Tutta la squadra elo staff sanno che possono contare su un allenatore così". Lo ha detto Nicola, a DAZN, parlando di José Mourinho. "Mi ha cambiato molto, lo devo ringraziare è un privilegio e un ...Alla vigilia dell'esordio Mondiale con la Polonia il terzino della Roma si racconta a Dazn senza filtri tra sogni e progetto ...Nicola Zalewski, esterno della Roma ... Noi ci sentiamo molto protetti da lui, ma non solo noi giovani. Tutta la squadra e tutto lo staff sanno che possono contare su un allenatore così”. Sembri ...