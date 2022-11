Sparatoria in discoteca Lgbtq in Colorado | almeno 5 morti

(Di domenica 20 novembre 2022)cinque persone sono rimaste uccise e altre 18 ferite poco prima della mezzanotte di sabato in unain un nightclubSprings, in, negli Stati Uniti. "C'è stata unain un club locale stasera. Abbiamo diciotto persone ferite e cinque uccise", ha detto la portavoce della polizia Pamela Castro, avvertendo che è probabile che il bilancio cambi. La polizia è stata allertata intorno alle 23,57 ora locale (6,57 ora italiana) di unain corso in questo club, denominato Club Q e "ha individuato un uomo all'interno che riteniamo essere il sospetto", ha continuato. Il Club Q aveva annunciato per ieri un evento, una serata "con tutti i tipi di identità di genere e stili di performance" in occasione ...

