Roma | giornalisti bloccati 4 ore a Ciampino per aver documentato la protesta degli attivisti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022)per quattro ore all’aeroporto disolo perché stavano facendo il loro lavoro. Nella fattispecie, stavano documentando laavvenuta ieri all’aeroporto e che ha visto protagonisti glidi Global Strike. Quest’ultimi, in segno di, hanno invaso la pista dedicata ai jet privati al fine di portare ad una maggiore consapevolezza sul temaaerei di lusso che oltre a rappresentare un bene per pochi hanno un impatto ambientale non di poco conto.bloccano jet privati a: ‘Ingiustizia sociale e climatica, sanzioniamo il lusso’A denunciare quanto accaduto due cronisti. ...