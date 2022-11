Novak Djokovic vince le Atp Finals Torino 2022 | montepremi e nuovo ranking

Qualche giorno fa,ha ricevuto la notizia che potrà disputare gli Australian Open 2023. Il governo locale ha infatti revocato il ban di tre anni che gravava sul serbo, ...La diretta scritta dell'ultima giornata delle Nitto ATP Finals di Torino. In finale di affrontanoe Casper Ruud 19:00 - Siamo arrivati all'ultimo atto ufficiale della stagione ATP 2022. Al Pala Alpitour di Torino Casper Ruud proverà a fermare la corsa diverso il ...Immenso Novak Djokovic! Il campione serbo gioca una gran partita, sconfigge Casper Ruud 7-5 6-3 e si laurea campione alle Nitto ATP Finals per la sesta volta in carriera, eguagliando per l'ennesima ...Il serbo si aggiudica per la sesta volta il torneo, come lo svizzero, superando il norvegese in due set per 7-5, 6-3 ...