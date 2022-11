(Di domenica 20 novembre 2022). Dal 25 novembre al 7 dicembre La Terza Piuma aps, promotrice di Fa.Representa “Model Update”, ildedicato allaper lo studio e la ricerca di un nuovo modello di filiera tessile, il più possibile resiliente e a basso impatto ambientale. Un percorso divulgativo e di condivisione, durante il quale si analizzeranno i processi di produzione e i risultati di ricerca in campo industriale, affrontando il tema del prodotto di qualità e della migliore relazione tra filiera e consumatore. Un piano multidisciplinare composto da incontri, esposizioni, presentazioni, proposte artistiche e ludiche.mup è anche una parola scozzese usata per indicare il movimento rapido di denti e labbra nell’atto del rosicchiamento; e con questo ...

L'industria dellaè al quarto posto per impatto ambientale, al terzo per consumi di acqua e ...un pacchetto di iniziative da realizzare entro il 2030 per rendere il settore tessile più...E perché la 500e sarà un 'esclusivo accessorio alla'. Il manager francese esclude il ... è un progetto sociale che alimenterà la voglia di cambiamento dell'America verso la mobilità', ... Moda sostenibile, a Bergamo arriva il progetto MoUp Elisa ambientalista dalla sua partecipazione a eventi per la difesa dell'ambiente, al suo impegno per la sostenibilità. Elisa Toffoli, nota a ...«Il risultato Un’ottimizzazione della produzione, con conseguente riduzione degli sprechi, delle emissioni di Co2 e dei costi derivanti dai processi produttivi, per una moda sempre più sostenibile». ...