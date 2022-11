Elisabetta Gregoraci non si sbilancia neppure a Verissimo ma è happy e smile

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 novembre 2022) Non ha voluto ufficializzare nulla,nello studio di. Questione di scaramanzia per, che ha parlato con Silvia Toffanin di un periodo molto bello della sua vita, quello che sta vivendo adesso. La conduttrice ha spiegato che è davvero molto serena, che ci sono tante cose che stanno andando bene. E poi quando Silvia Toffanin le ha chiesto di raccontarle qualcosa di più privato, visto che il gossip la tira sempre in ballo, laha spiegato che non ha ancora annunci importanti da fare. E’ vero ha promesso a Silvia che racconterà di questo grande amore, quando sarà il momento, a, per ora però, non c’è molto da dire. A parlare per lasono le tante foto pubblicate sulle riviste di cronaca rosa, tra le ultime ...