Credere | obbedire e fare più figli | pronti al ‘piano imponente’ che farà crescere il Pil?

(Di domenica 20 novembre 2022) Tutte le Nazioni e tutti gli imperi hanno sentito il morso della loro decadenza, quando hanno visto diminuire il numero delle nascite(B. Mussolini, Discorso dell’Ascensione, 26 maggio 1927) Otto miliardi. Da questa settimana noi umani scorrazzanti per il pianeta siamo diventati 8 miliardi. L’esplosione della popolazione mondiale è ormai rallentata, mamo in tempo a superare i 10 miliardi. E’ questo il principale fattore che ha determinato la crescita esponenziale delle emissioni di gas a effetto serra e di ogni altro deterioramento degli ecosistemi, ma i leader politici e religiosi evitano accuratamente di parlarne, anche alle varie Cop27 sul clima e conferenze sulla biodiversità. In Italia, la crescita della popolazione si è fermata, non prima di aver contribuito al saccheggio delle risorse naturali, alle periferie degradate e alle code in tangenziale. Oggi però ...