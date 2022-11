Calciomercato Inter | Marotta prepara il colpo | ma ad una condizione

Calciomercato.com

, il Siviglia sfida Monza e Cremonese per accaparrarsi il centrocampista nerazzurro Non solo Monza e Cremonese sulle tracce di Gagliardini, in scadenza di contratto a fine stagione ...Nell'ha fatto molto bene. Gli dobbiamo davvero tanto perché si è concesso con tutto sé stesso a noi e alla causa: è venuto in Nazionale anche quando non era nelle migliori condizioni , voleva ... Inter, nome nuovo per la fascia mancina: sta lottando per non retrocedere in B MILANO – L’ora del rinnovo potrebbe avvicinarsi anche per Calhanoglu. Uno di quelli che non è coinvolto nel Mondiale, peraltro. Rimanendo per tutto il mese di dicembre a disposizione di Inzaghi, con u ...Il Mondiale potrà essere d’aiuto per la dirigenza dell’Inter anche in ottica mercato. Come riferito da Tuttosport, il direttore sportivo Piero Ausilio volverà in Qatar per assistere a diverse partite ...