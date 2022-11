Verissimo ospiti sabato 19 novembre e domenica 20 novembre 2022 | la replica di oggi e domani in streaming e su La5

A "" presenterà per la prima volta il futuro sposo Filippo Bologni . Nella puntata di sabatodi Silvia Toffanin saranno inoltre: l'attrice Simona Marchini , l'influencer Soleil Sorge ...Chi sono glididi sabato 19 novembre: argomenti scottanti su Canale5 Anche nella puntata di sabato ci saranno tantissimipronti a raccontarsi nello studio di Canale5. In ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Verissimo torna con le classiche due puntate di sabato e domenica in cui interverranno tantissimi ospiti: la nuova vita della cantante.