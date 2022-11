Primarie Pd | Enrico Letta incassa l' ok per anticipare il congresso e dare il via libera alla corsa per la nuova segreteria

Leggi Anche Assemblea Pd, Letta: difenderemo Costituzione da pasticcio istituzionale - 'La proposta della data delleè il 19 febbraio' Il vicesegretario del Pd parlando a margine con i ...Letta apre con queste parole d'ordine l' assemblea dei mille chiamata a fissare la data delle(il 19 febbraio, elezioni regionali permettendo), e approvare le modifiche statutarie ...Il Pd anticipa ufficialmente il congresso: le primarie, che in un primo momento la direzione dem aveva fissato al 12 marzo, si svolgeranno il 19 febbraio (sempre che non coincidano con le Regionali ne ...L’assemblea del Partito Democratico ha dato il via libera alla modifica dello statuto per accelerare i tempi del congresso, domani Stefano Bonaccini potrebbe annunciare la sua candidatura a segretario ...