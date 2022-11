Koulibaly | «Se avessi scelto la Francia sarei potuto diventare campione del mondo? Forse | ma io credo nel destino»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 novembre 2022) Kalidou, difensore del Chelsea, ha parlato in una lettera della scelta di scegliere il Senegal anziché laKalidou, difensore del Chelsea, ha parlato in una lettera a The Player’s Tribune in cui spiega la scelta del Senegal anziché la. PAROLE – «A volte le persone mi chiedono perché hodi giocare per il Senegal invece che per la. “Kouli, sela, sarestiundel”., ma ionel. Dico sempre che sono il frutto di due culture: quella francese e quella senegalese. Sono molto orgoglioso di essere ...