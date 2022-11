Il Nazareno cambia statuto per la corsa della Schlein La modifica consentirà ai non iscritti di competere per la segreteria

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 19 novembre 2022) Si svolge oggi a Roma l’Assemblea nazionale del Pd. All’ordine del giorno anche le modifiche alloche dovrebbero permettere agli “esterni” di correre, e per esterni si intende in particolare Ellyche, nonostante sia candidata per la, non risulta ancora iscritta al partito: entra quindi in conflitto con l’art. 12 comma 5 delloPd che impedisce ai membri nondi candidarsi come Segretario di partito. Questioni aperte Altro problema è quello dell’appartenenza ad altri partiti o movimenti politici, che potrebbe porsi come ulteriore ostacolo alla candidatura di, a oggi parte dell’Ufficio di presidenza di Green Italia. il movimento però si è recentemente trasformato da partito ad associazione, novità che dovrebbe permettere di schivare le ...