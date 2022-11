Chiara Ferragni e Fedez | lo sfogo dopo il colloquio con le maestre di Leone | “Un altro bambino”

(Di sabato 19 novembre 2022) Personaggi tv.con ledi: il video su Instagram – Da quel lontano 1 settembre del 2018, quando la coppia, a Noto, davanti al figliodi appena 5 mesi e amici e familiari arrivati da tutta Italia, si giurata amore eterno,ne hanno affrontate tante insieme. Momenti belli come la nascita della piccola Vittoria, ma anche difficili, quali il delicato intervento a cui si è sottoposto il rapper per una forma tumorale al pancreas. Sui social i due condividono le gioie e le ansie, le soddisfazioni e le giornate no. L’hanno fatto anche ieri, subitola riunione con gli insegnanti del primogenito. Il video su Instagram è già ...

e Fedez sono stati a colloquio con le maestre del piccolo Leone, considerato un fenomeno, soprattutto in inglese.e Fedez nelle scorse ore sono stati chiamati a ...Il rapper milanese lanciò la proposta di fare iscrivere la moglieper mostrare solo foto dei piedi e offrire il ricavato in beneficenza. Chissà che dietro non via stata la volontà di ...Chiara Ferragni e Fedez sono stati a colloquio con le maestre del piccolo Leone, considerato un fenomeno, soprattutto in inglese. Chiara Ferragni e Fedez nelle scorse ore sono stati chiamati a colloqu ...Ci sono esperienze nella vita che segnano per sempre. Lo sa bene Valentina Ferragni, che sarebbe dovuta nascere a fine Marzo 1993 e che invece sua madre Marina partorì con tre ...