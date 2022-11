Argentina | Scaloni | “Spero che Messi si goda il Mondiale | deve divertirsi il più possibile”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Il commissario tecnico dell’, Lionel, a poche ore dall’inizio dei Mondiali di Qatar 2022 e dall’esordio dell’Albiceleste contro l’Arabia Saudita, ha parlato del suo gioiello Lionelnel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Olé’: “Leo trasmette ai tifosi e giornalisti qualcosa che è da pelle d’oca, anche i suoi compagni lo avvertono. Si è sempre rivolto a tutti nel modo giusto e adesso in un momento di piena maturità. Mi auguro che riesce a godersi questo. Il mondo intero vorrebbe vederlo in campo per sempre, quindiil piùe giocare come sa fare. Io non gli chiederò altro”. SportFace.