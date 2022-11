Traffico Roma del 18-11-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022) Luceverdedalla redazione Buonasera Al momento abbiamo code sulla tangenziale Tra Corso di Francia e la via Salaria direzione San Giovanni mentre in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico troviamo con dei tre San Giovanni è il bivio per laL’Aquila rallentamenti per un incidente invece in via di Boccea all’altezza di via Cornelia è in via di Bravetta all’altezza del Vicolo di Bravetta rallentamenti poi sul tetto Urbano della A24 dalla tangenziale al raccordo è sempre in uscita datroviamo code anche sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede direzione sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna pertra la via del mare e la Tuscolana code per incidente invece sulla carreggiata interna tra le casse la Salaria ed anche tra la Bufalotta è la dettagli di questa ed ...