Rifiuti | avvisi conclusione indagini a Torre del Greco | c’è anche il sindaco

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl settoree i suoi risvolti di carattere giudiziario continuano a tenere banco adel, in provincia di Napoli. Un processo per presunta corruzione si avvia –se non proprio velocemente – a emettere il proprio verdetto di primo grado, con le difese degli imputati pronte a schierare i propri testimoni per provare a smontare il castello accusatorio costruito attorno all’ordinanza di custodia cautelare che nel 2017 portò all’arresto dell’alloraCiro Borriello e dei vertici della ditta che fino a poco tempo prima aveva gestito il servizio di igiene urbana nella quarta città della Campania. Ma un’altra vicenda giudiziaria si fa strada, rischiando di condurre nelle aule del tribunale un altro primo cittadino, quello attualmente in carica. Giovanni ...