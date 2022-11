Pronostici partite gruppo A e B Qatar 2022

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Adesso è ufficiale: ci sono i primissimisui Mondiali degli esperti di Superscommesse! Le analisi sono freschissime ed aggiornate grazie allo studio approfondito di statistiche e stati di forma delle squadre protagoniste delle prime quattro gare. Il focus, per questa prima tranche, è infatti sugli incontri dei gruppi A e B, quelli che vedono impegnate Olanda ed Inghilterra. Stati Uniti Galles segno 1X In base alla qualità in campo è giusto definire equilibratissima la sfida tra statunitensi e gallesi. L’ago della bilancia si sposta dalla parte dei primi, con conseguente 1X come dritta principale, per i due precedenti senza sconfitta e per il fatto che i britannici hanno colto appena un pari nelle ultime cinque gare ufficiali giocate. Senegal Olanda segno 2 La prima gara aper l’Olanda non sarà una passeggiata ...