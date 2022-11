Pedofilia | i vescovi polacchi | Giovanni Paolo II ingaggiò una lotta dura contro gli abusi del clero

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 novembre 2022)IIunamolto determinatalatra i sacerdoti. Lo sottolineano i, che hanno pubblicato la “Posizione sulle attività di papa Wojityla sui reati sessuali con minori. “È incontestabile – si legge – cheII sia stato un Papa che, in linea con le conoscenze acquisite, abbia ingaggiato unadeterminatai casi di abuso sessuale sui minori ad opera di alcuni sacerdoti. E abbia introdotto norme obbligatorie per tutte le Chiese per fare i conti con questo tipo di crimini“.: papa Wojityla durolaLa ...