Nazionale | tegola per Mancini | out un altro centrocampista

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo gli addii al gruppo squadra delladi Frattesi, Tonali e Cristante, undeve lasciare. Infatti Nicolò Fagioli non partirà per Vienna per un problema al piede destro. Ilresterà dunque in Italia e tornerà alla Continassa. Persi tratta del terzo forfait in 48 ore, dopo quelli di Tonali e Mazzocchi. Un doppio impegno decisamente sfortunato per l’Italia che, oltre al danno Mondiale, subisce la beffa. FOTO: Getty – Fagioli-Juventus-Lecce, infortunio Faglio: il comunicato Questo il comunicato con cui laha reso noto l’infortunio deldella Juventus: “Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolò Fagioli ha accusato un ...