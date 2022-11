Fuga da Twitter dopo l’ultimatum di Elon Musk

Leggi su zon

(Di venerdì 18 novembre 2022) New York – Centinai di dipendenti sudecidono di licenziarsi,la dura richiesta didi aumentare considerevolmente le ore di lavoro e di scordarsi le promozioni. È così che il tycoon imposta il suo patto per continuare a lavorare per la piattaforma, con delle nuove misure di lavoro che a molti non vanno a genio. L’e-mail è arrivata mercoledì con il titolo “A Fork in the Road” (Un bivio nella strada), chiedendo a coloro che volevano continuare il loro percorso lavorativo di cliccare sul link entro ventiquattro ore, chi non lo farà entro la scadenza sarà costretto ad anadarsene. Molti hanno deciso di licenziarsi, lo riportano Washington Post e New York Times, che hanno visto la email interna inviata dal miliardario.L’e-mail è stata inviatail licenziamento di massa di ...