Fabrizio Corona porta in tribunale Meta | «Riaprite subito in mio profilo Instagram»

su Instagram Instagram se la prende con. Il noto e contrastato personaggio televisivo ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Il suo profilo social è stato ..., assistito dagli avvocati Ivano Chiesa , Giorgio Molinari e Giulia Ferrari , ha presentato un "ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc. al Tribunale di Milano, contro Meta Ltd e Facebook ...Fabrizio Corona, assistito dagli avvocati Ivano Chiesa, Giorgio Molinari e Giulia Ferrari, ha presentato un "ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc. al Tribunale di Milano, contro Meta Ltd e Facebook ...Fabrizio Corona torna a parlare della chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, svela anche con quante donne lui l’avrebbe tradita È risaputo che non c’è mai stata simpatia tra ...