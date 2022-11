Comune di Cremona | Concorso per 1 Dirigente Settore Istruzione

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeper ilPolitiche Educative ed. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di unda assegnare alpolitiche educative,. Requisiti ed Invio della Domanda Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presene avviso. Per informazioni rivolgersi al ...

Comune di Cremona

